Завершене слідство у справі про вбивство 5 працівників Приватбанку

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

«4 червня досудове слідство у справі закінчено, для затвердження обвинувального висновку справу передано до обласної прокуратури», - сказали у міськУВС. І додали, що «після того, як затвердять у прокуратурі цей обвинувальний висновок, справу буде направлено до суду».

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року у центрі Донецька було пограбовано відділення «Приватбанку», в результаті нальоту злочинців було вбито п'ять працівників банку.

Того самого дня Президент України Віктор Янукович доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку і на той момент голові СБУ Валерію Хорошковському вжити усіх заходів для розслідування пограбувань банківських установ у Донецьку і Ізмаїлі. Відповідно до доручення глави держави, доповісти про роботу керівники МВС і СБУ мали до 3 січня 2012 року.

31 грудня Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило про затримання двох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Працівниками МВС було встановлено, що один із затриманих був фахівцем з установки камер зовнішнього відеоспостереження.