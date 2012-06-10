Завтра в Україні буде спекотно і мокро

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних, північних та Вінницькій областях буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с, у Карпатах вночі місцями 30-35 м/с; на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у південній та центральній частинах місцями 35°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями сильний, гроза, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 17-19°, вдень - 29-31°.

Сьогодні, 10 червня, температура води становила в Чорному морі 17-21°, в Азовському морі 22-24°; в Дніпрі біля Києва - 20°.