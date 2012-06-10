Завтра в Україні буде спекотно і мокро
14:14, 10 червня 2012Суспільство
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Завтра, 11 червня, в Україні очікується спека і короткочасні дощі.
|Синоптики обіцяють короткочасні дощі
Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у південній та центральній частинах місцями 35°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.
У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями сильний, гроза, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 17-19°, вдень - 29-31°.
Сьогодні, 10 червня, температура води становила в Чорному морі 17-21°, в Азовському морі 22-24°; в Дніпрі біля Києва - 20°.
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