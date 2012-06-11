Завали п'ятиповерхівки, що обвалилась у Луцьку, розібрали

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Волинській області.

Луцькі рятувальники спільно з працівниками комунального підприємства «Луцьккомунтранс» завершили розбір будівельних конструкцій частини житлового будинку, що обвалився.

Працівники будівельної організації встановили спеціальні опори на першому, четвертому та п’ятому поверхах для запобігання подальшого обвалу плит перекриття.

На місці події цілу ніч чергували бійці МНС, автокран та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

Відселені з будинку громадяни мешкають у готелі.

На місці події проводиться експертна оцінка завданих збитків, визначається можливість відбудови зруйнованих помешкань та подальшої експлуатації будинку.

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної роботи Луцької міської ради, відкрито спеціальний рахунок для збору коштів потерпілим родинам.

Крім того, з міського бюджету на допомогу постраждалим виділено 270 тис. грн, кожна сім’я отримає по 10 тис. грн. Родинам також за кошти міста і області виділять квартири, аналогічні зруйнованим. Тобто: 4 двокімнатні і 4 трикімнатні.

Луцький міський голова Микола Романюк також повідомив, що усі діти, які проживають в будинку, будуть оздоровлені за кошти обласного і міського бюджетів.

Мер також поінформував кореспондента УНІАН, що у зв'язку з цією надзвичайною подією ближчим часом у місті перевірять стан понад 1750 будинків.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня о 04.25 між першим та другим під'їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, у Луцьку сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п'ятий поверхи. Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.

Загинуло двоє пенсіонерів.

За фактом загибелі двох людей внаслідок обвалу житлового будинку порушено кримінальну справу.

77 мешканців зруйнованого будинку поселені у готелі «Світязь». Всього на відселення планується 123 особи.