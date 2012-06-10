У Луцьку обвалився п'ятиповерховий будинок: людей шукають під завалами (фото)
10:01, 10 червня 2012Суспільство
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В Луцьку обвалилася стіна у під`їзді житлового будинку, постраждала 1 людина, доля 2 осіб - невідома.
|Будинок обвалився вночі. Фото прес-служби МНС
Внаслідок обрушення зруйновано 8 квартир. Підрозділи МНС врятували 18 осіб.
|Фото volynpost.com
Зараз проводиться розбір завалів. Причина події встановлюється.
Загалом на місці події працює 87 осіб та 21 одиниця техніки.
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