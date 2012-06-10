У Луцьку обвалився п'ятиповерховий будинок: людей шукають під завалами (фото)

10:01, 10 червня 2012
Суспільство
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В Луцьку обвалилася стіна у під`їзді житлового будинку, постраждала 1 людина, доля 2 осіб - невідома.  

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні о 04.25 на вулиці Рівненська, 109, у п`ятиповерховому 8-під`їзному житловому будинку (1971 року забудови). Між першим та другим під`їздами сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Внаслідок обрушення зруйновано 8 квартир. Підрозділи МНС врятували 18 осіб.

Зараз проводиться розбір завалів. Причина події встановлюється.

Загалом на місці події працює 87 осіб та 21 одиниця техніки.

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