Убивці 8-річної дівчинки дали довічне

У Ровеньках Луганської області міський суд засудив 36-річного чоловіка на довічне ув’язнення за згвалтування і вбивство 8-річної дівчинки.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури області Олександр Зайцев, судове засідання відбулося сьогодні. Як повідомляв УНІАН, увечері 3 жовтня 2011 року в Ровеньках 36-річний чоловік згвалтував і убив дівчинку, а тіло заховав у шафу в квартирі. 5 жовтня чоловіка було затримано.

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