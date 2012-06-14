Венеціанський міст на Гідропарку закриють (фото)

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Київ», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

О.Попов зазначив, що Гідропарк – це одне із найпопулярніших місць літнього відпочинку киян, однак він потребує комплексного благоустрою і впорядкування. Оновити і осучаснити зелену зону на Венеціанському та Долобецькому островах Дніпра міська влада має намір уже наступного року, додав він.

Зокрема, як тільки в Гідропарку збудують понтонну переправу, Венеціанський міст закриють на реконструкцію. Цей основний канал сполучення острова з містом уже давно перебуває в аварійному стані, підкреслив О.Попов.

Розпочати реконструкцію мосту планується у другому півріччі поточного року.

«Привести до ладу територію Гідропарку стане наступного року для нас пріоритетним завданням. У зв’язку з підготовкою до Євро цього року ми об’єктивно не змогли приділити парку належної уваги. Але, я переконаний, що місця, де відпочивають кияни, мають бути приведені у належний стан. Ми підготуємося за осінь-зиму, виділимо необхідні кошти і наступного року проведемо необхідні роботи у Гідропарку», – наголосив О.Попов.