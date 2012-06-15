В Україні з'явиться ще один пам'ятник Бандері
21:14, 15 червня 2012Суспільство
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У райцентрі Здолбунів на Рівненщині 24 серпня, у День Незалежності України, буде відкрито пам’ятник лідерові Організації українських націоналістів Степану Бандері.
У Здолбунові пам'ятник відкриють до Дня Незалежності
Як повідомив кореспонденту УНІАН член фракції ВО «Свобода» в Рівненській обласній раді Степан Молчан, ініціатором встановлення такого пам’ятника виступає «Свобода».
За словами С.Молчана, уже зібрано від громадян пожертв на пам’ятник С.Бандері в сумі понад 30 тис. грн, з яких третину перераховано на виготовлення проектно-кошторисної документації.
Однак всього на пам’ятник потрібно зібрати майже 50 тис. грн. Ініціатори його спорудження все ж мають твердий намір зібрати найближчим часом таку суму, щоб встигнути відкрити пам’ятник до Дня Незалежності.
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