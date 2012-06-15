В Україні з'явиться ще один пам'ятник Бандері

Як повідомив кореспонденту УНІАН член фракції ВО «Свобода» в Рівненській обласній раді Степан Молчан, ініціатором встановлення такого пам’ятника виступає «Свобода».

За словами С.Молчана, уже зібрано від громадян пожертв на пам’ятник С.Бандері в сумі понад 30 тис. грн, з яких третину перераховано на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Однак всього на пам’ятник потрібно зібрати майже 50 тис. грн. Ініціатори його спорудження все ж мають твердий намір зібрати найближчим часом таку суму, щоб встигнути відкрити пам’ятник до Дня Незалежності.