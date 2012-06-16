У міліції кажуть, що активісток Femen у Донецьку ніхто не крав

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області з приводу появи відповідних повідомлень у низці інтернет-видань.

Як зазначили з цього приводу в донецькій міліції, вчора у другій половині дня на телефон «102» надійшло повідомлення від відвідувачки кафе «Макдональдс», яка «розповіла, що в туалетній кімнаті випадково почула розмову двох дівчат, які тривалий час знаходилися в одній кабінці. Фраза однієї з них «Зараз ми їм влаштуємо на «Донбас Арені»…» донеччанку насторожила, і вона подзвонила в міліцію».

На момент прибуття правоохоронців дівчата, що озвучили підозрілі плани, вже покинули кафе.

Вартові порядку склали їх словесний портрет зі слів відвідувачів і прийняли заходи до пошуку.

Дівчата були виявлені недалеко від «Донбас Арени» і запрошені до Ворошиловського райвідділу міліції. Там вони пояснили, що є учасницями руху Femen і дійсно планували провести одну зі своїх акцій безпосередньо на стадіоні.

Після дачі необхідних пояснень дівчата покинули приміщення райвідділу, підкреслили у ВЗГ.