Данилишин: економіку України підриває нерівномірний розподіл інвестицій

Приплив іноземного капіталу в Київ складає половину від усіх інвестицій в українську економіку. У той же час, у 12 регіонах питома вага прямих іноземних інвестицій не перевищує 1% від загальноукраїнського показника.

Про це у своїй статті для DT.UA пише екс-міністр економіки Богдан Данилишин.

«Надзвичайно негативний вплив на майбутню структуру економіки більшості регіонів Україні буде мати збільшення регіональної асиметрії з інвестицій в основний капітал», — вважає екс-міністр.

«Нічого доброго не обіцяють для національного виробництва й тенденції до розміщення іноземного капіталу. Так, у 2008 році 41,1% всіх прямих іноземних інвестицій було розміщено у м. Києві, а у 2010 році на столицю припадало вже 48,4%», — пише він.

Данилишин зазначив, що в 12 регіонах питома вага прямих іноземних інвестицій не перевищує 1% від загальноукраїнського показника. Це переважно регіони з потенційними (які, втім, не використовуються) можливостями розвитку сільського господарства і занепадом промисловості, низьким рівнем розвитку сектора послуг.

«Аналогічна тенденція спостерігається у розподілі кредитних ресурсів українських комерційних банків: половина кредитів, наданих суб’єктам господарювання, сконцентрована у Києві та Київській області», — підкреслив екс-глава Мінекономіки.