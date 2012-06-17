Про сталінські репресії проти кримських татар знімуть фільм

Як пише газета "Дзеркало тижня. Україна", фільм буде заснований на долі двічі Героя СРСР, льотчика-винищувача Амет-Хан Султана, який брав участь у визволенні Криму в складі Восьмої повітряної армії. У складі цієї ж армії він звільняв і Севастополь - 9 травня 1944 року. А 18 травня 1944 року о 4-й ранку за наказом Сталіна почалася депортація кримських татар.

За інформацією видання, зйомки художнього фільму «Хайтарма» («Повернення») розпочнуться в кінці вересня в Криму. Картина буде зніматися на приватні гроші, оскільки у держави ідея про створення такого фільму не знайшла відгуку.

Попередньо, бюджет картини становитиме близько 2,5 млн доларів. Основні витрати підуть на реконструкцію колишніх подій: це костюми, зброю, техніку, потяги, машини, літаки. Локаціями для зйомок стануть Алупка, Бахчисарайський район, Судак.