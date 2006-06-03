Ющенко: жодне звернення на адресу моєї дружини не залишається поза увагою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що у майбутньому Медичному центрі охорони здоров’я матері і дитини в Києві якісну медичну допомогу зможуть отримувати діти з усіх регіонів України.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у своєму традиційному радіозверненні до українського народу, яке було присвячене першим підсумкам Року дитини в Україні, яким оголошено 2006 рік.

При цьому Президент зазначив, що створення такого Центру для нього є важливим в особистому вимірі, оскільки цей проект є одним із пріоритетних Фонду "Україна 3000", який В.ЮЩЕНКО започаткував кілька років тому, і яким сьогодні опікується його дружина Катерина ЮЩЕНКО.

“Я хочу, щоб кожен представник влади сповідував правило - немає чужих дітей, є діти, які потребують нашої допомоги. Здоров’я, освіта, захист маленьких громадян має бути під опікою держави і громади. Я вітаю кожен крок меценатства у сфері підтримки дитини, захисту її прав, створення сучасної мережі охорони здоров’я дітей”, - наголосив Президент.

Він також підкреслив, що проблеми захисту дитини, її здоров’я і життя для нього стоять на особливому місці: “Жоден лист, жодне звернення, що стосується здоров’я дитини і приходить на мою адресу чи на адресу моєї дружини - не залишається поза увагою”, - запевнив В.ЮЩЕНКО.