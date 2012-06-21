Три кораблі ВМС потраплять на ремонт у Миколаїв

Про це заявив генеральний директор ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» Валерій Калашников, повідомляють у прес-службі ПАТ.

«Можна з усією упевненістю стверджувати, - заявив В.Калашников, - що вперше за останні роки корабель Військово-морських сил України пройде ремонт на Чорноморському суднобудівному заводі. У травні ц.р. було проведено тендер, в якому брали участь три українські підприємства, за результатами якого 7 червня ми уклали договори з командуванням ВМС Збройних Сил України на проведення ремонтних робіт трьох кораблів: малого розвідувального корабля (МРЗК) «Переяслав» проекту 1824Б, великого десантного корабля (ВДК) «Костянтин Ольшанський» проекту 775 і ракетного корвета «Придніпров'я» проекту 1124».

«Чорноморці пишаються наданою довірою», - зазначив гендиректор підприємства і додав: «Потужності нашого заводу і професійна команда фахівців дають змогу реалізувати потреби в ремонті кораблів ВМС України. Можу з упевненістю сказати, що завод справиться з обсягом поставлених завдань. Ми розуміємо, що саме якісне виконання ремонтних робіт буде запорукою подальшої співпраці з ВМС ЗС України».

«Сьогодні провідні фахівці заводу разом з представниками замовника і екіпажем МРЗК «Переяслав» працюють над уточненням обсягу необхідних ремонтних робіт», - підсумував В.Калашников.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДм України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.