У Росії планують видати всі щоденники Довженка
Федеральне архівне агентство Росії планує до кінці року видати всі щоденники українського режисера Олександра Довженка.
Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив керівник Федерального архівного агентства, доктор історичних наук Андрій Артізов.
«Цей проект буде реалізовано цього року. О.Довженко писав щоденники все свідоме життя, він прожив багато років у Москві, і після смерті його дружина передала їх нам в архів, де вони й зберігалися весь цей час. Ми прийняли рішення їх видати», - сказав А.Артізов.
За його словами, над цим проектом російські та українські архівісти працюють разом, і найімовірніше його видасть Харківське видавництво.
Він зазначив, що багато частин, особливо воєнних років, вже давно опубліковано, а тепер будуть видані всі тексти.
При цьому А.Артізов повідомив, що О.Довженко писав російською, українською і навіть суржиком, тому деякі частини будуть перекладені російською, деякі українською мовою.