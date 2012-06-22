У Росії планують видати всі щоденники Довженка

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив керівник Федерального архівного агентства, доктор історичних наук Андрій Артізов.

«Цей проект буде реалізовано цього року. О.Довженко писав щоденники все свідоме життя, він прожив багато років у Москві, і після смерті його дружина передала їх нам в архів, де вони й зберігалися весь цей час. Ми прийняли рішення їх видати», - сказав А.Артізов.

За його словами, над цим проектом російські та українські архівісти працюють разом, і найімовірніше його видасть Харківське видавництво.

Він зазначив, що багато частин, особливо воєнних років, вже давно опубліковано, а тепер будуть видані всі тексти.

При цьому А.Артізов повідомив, що О.Довженко писав російською, українською і навіть суржиком, тому деякі частини будуть перекладені російською, деякі українською мовою.