Шахраї замовляли товар на реалізацію

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі. За інформацією севастопольської міліції, четверо зловмисників є жителями Ялти, членами однієї сім'ї, один із них уже відбував покарання за крадіжку. За підробленими документами, виготовленими на вигадані імена, зловмисники одержували продуктовий товар, продавали його, але гроші за нього підприємцям не повертали.

Підробку довіреностей, платіжних доручень, документів, що засвідчують особу, шахраї здійснювали за допомогою комп'ютерної техніки, що знаходилася в різних Інтернет-кафе, - так вони намагалися «замести сліди». Сума замовлення за один раз становила від 3 до 10 тис. грн.

Окрім Севастополя, шахраї орудували в Сімферополі й деяких інших містах Криму. Всіх чотирьох шахраїв було затримано в Ялті. В ході обшуку в них вилучено підроблені документи, принтер та інші докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисники перебувають під слідством. Стосовно них порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зловмисникам також доведеться нести відповідальність і за підробку документів. Слідство має в своєму розпорядженні дані про причетність зловмисників до 4 фактів здійснення шахрайства, але у правоохоронців є всі підстави вважати, що ця цифра набагато більша.