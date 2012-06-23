НБУ пропонує встановити штраф за відсутність платіжних терміналів

Це передбачено в розробленому Національним банком України і зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)" (№10656).

Зокрема, законопроектом пропонується в ст. 17 Закону «Про захист прав споживачів» зазначити, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг і на вільне використання електронних платіжних засобів.

При цьому, продавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

«Забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, будь-яким способом обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо згідно із законодавством продавець зобов'язаний приймати їх до оплати», - йдеться в законопроекті.

Обмеження або відмова в реалізації прав споживачів, зокрема, на здійснення розрахунку за допомогою електронних платіжних засобів, може спричинити накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Контроль наявності платіжних терміналів у суб'єктів господарювання пропонується покласти на Державну податкову службу.

Крім того, регулятор також пропонує доповнити Цивільний Кодекс України нормою, яка обмежує вартість використання клієнтами банків понадлімітних коштів за банківськими картками.

«Розмір плати за використання клієнтом коштів банку, яке не встановлено договором, не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України», - йдеться в законопроекті.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою є забезпечення безперервного, надійного й ефективного функціонування платіжних систем, масове впровадження безготівкових розрахунків і розвиток національної платіжної інфраструктури, зменшення валютних витрат банків шляхом переходу на оплату послуг платіжних організацій, платіжних систем у гривні й підвищення якості послуг, які надаються банкам і громадянам України платіжними системами.