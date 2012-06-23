Бомж убив двох людей, щоб розжитися телефоном і 58 гривнями

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік 1982 року народження у лісопосадці під час сварки каменем вбив місцевого жителя. Після цього, з метою пограбування, пішов до квартири вбитого, бетонним уламком убив співмешканку господаря і викрав мобільний телефон та 58 гривень.