Уряд виділить кошти потерпілим від обвалу п'ятиповерхівки у Луцьку

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне розпорядження, розроблене Міністерством економічного розвитку і торгівлі, прийнято на засіданні Кабінету міністрів України.

У повідомленні зазначається, що прийняття розпорядження надасть можливість провести роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, запобігання руйнування й обрушення будівельних конструкцій житлового будинку по вул. Рівненській, 109 у м. Луцьку, та уникнути непередбачуваних наслідків та людських жертв.

Водночас, сума, яку передбачено виділити, у повідомленні не оприлюднюється.

Як повідомляв УНІАН, у м. Луцьку 10 червня 2012 року по вул. Рівненській, 109 у п’ятиповерховому житловому будинку сталося раптове руйнування несучих конструкцій між першим та другим під’їздами. Унаслідок цієї надзвичайної ситуації 2 особи загинуло, 1 госпіталізовано до Луцької міської клінічної лікарні, 54 особам надано невідкладну медичну та психологічну допомогу. Постраждалі отримали травми та захворювання, які призвели до тимчасової втрати їх працездатності. Мешканців відселено у готель та надано їм матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевих бюджетів (988 тис. гривень).