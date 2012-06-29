Трактор розчавив дорожнього робітника

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області вчора близько 19 години в селі Кривопілля Верховинського району, присілок Чорний Потік, перебуваючи на майданчику для зберігання техніки, 32-річний одесит сів за кермо трактора Т-150.

Їдучи лісовою дорогою він не впорався з керуванням і допустив перекидання трактора на жителя с. Шепенці Кіцманського району Чернівецької області, працівника СП «Трейд» м. Чернівці, який працював на будівництві лісової дороги.

Внаслідок перекидання Т-150 чоловіка притиснуло трактором до землі. Від отриманих травм чернівчанин помер на місці події.