Трактор розчавив дорожнього робітника
20:21, 29 червня 2012Суспільство
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На Прикарпатті трактор Т-150 роздавив чоловіка.
Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області вчора близько 19 години в селі Кривопілля Верховинського району, присілок Чорний Потік, перебуваючи на майданчику для зберігання техніки, 32-річний одесит сів за кермо трактора Т-150.
Їдучи лісовою дорогою він не впорався з керуванням і допустив перекидання трактора на жителя с. Шепенці Кіцманського району Чернівецької області, працівника СП «Трейд» м. Чернівці, який працював на будівництві лісової дороги.
Внаслідок перекидання Т-150 чоловіка притиснуло трактором до землі. Від отриманих травм чернівчанин помер на місці події.
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