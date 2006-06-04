Південна залізниця влітку запустить два прискорені поїзди на Крим

Південна залізниця влітку запустить два прискорені денні потяги Харків-Сімферополь і Харків-Євпаторія.

Про це, перебуваючи в Кременчуку Полтавської обл., заявив заступник начальника Південної залізниці Григорій ЯЛАНСЬКИЙ.

«Найближча перспектива - освоєння пасажиропотоку Харків-Крим. Ми запустимо влітку денні прискорені потяги Харків-Сімферополь і Харків-Євпаторія”, - сказав Г.ЯЛАНСЬКИЙ.

Про те, чи будуть ці потяги щоденними, керівництво Південної залізниці поки не повідомляє, оскільки поки не відомо, яким буде попит на дані поїзди. «Якщо вони будуть затребувані - то ходитимуть часто», - сказав Г.ЯЛАНСЬКИЙ.

Нагадаємо, Південна залізниця недавно запустила прискорені денні потяги Кременчук-Київ, Полтава-Київ та ін.