Куди б хотіли емігрувати українці (соцопитування)

Жити в Україні подобається лише 47,1% громадянам, про що свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження у рамках річної програми досліджень “Ментальні основи вибору”, проведеного Київським Інститутом проблем управління ім.Горшеніна.

На прес-конференції в УНІАН директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО повідомив, що, за даними опитування, не подобається жити в Україні кожному четвертому респонденту (27,2%).

При цьому, серед тих, хто погоджується виїхати з України назавжди, найбільша кількість хотіла б емігрувати до Європейського Союзу. До ЄС погодились їхати 34,6% (з них більше половини - представники Донецького регіону), не погодились - 49,1%. На другому місці - Росія, до якої прагнуть переїхати 28,1%. Тут, за словами соціологів, також лідирує східно-південний регіон України. Не хочуть їхати до Росії 57,9%. Найменше бажаючих - емігрувати до США (18,5%), проти переїзду до цієї країни – 62,9%.

За словами К.БОНДАРЕНКА, дослідження свідчить, що більшості з тих, хто заявив про намір прийти на вибори 30 вересня, не подобається жити в Україні, і навпаки, ті, кому подобається жити в Україні, йти на вибори не хочуть.

Дослідження проводилось з 3 по 12 вересня у 129 населених пунктах України. Було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.