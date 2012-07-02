Троє засуджених з колонії в Миколаївській області померли від морилки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держаної пенітенціарної служби України, 30 червня в Ольшанській виправній колонії Миколаївської області (№ 53) декілька засуджених, які були виведені до виробничої зони установи для виготовлення меблів, вжили технічну рідину для обробки деревини.

Цього ж дня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я троє засуджених звернулись по допомогу до медико-санітарної частини установи. Після встановлення медпрацівниками установи попереднього діагнозу «гостре харчове отруєння» вказаних засуджених було терміново направлено до Миколаївської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Наступного дня під час проведення внутрішньої перевірки причин та обставин даної події до ММКЛШМД було направлено ще 8 засуджених для медичного обстеження на предмет можливого отруєння.

З числа направлених на обстеження і лікування трьох засуджених вже повернуто до установи, п’ятеро осіб ще перебувають у лікарні, і троє чоловіків 1 липня померли.

Про дану подію проінформовано органи прокуратури.

У даний час в Ольшанській виправній колонії проводиться перевірка причин і обставин даної події органами прокуратури, а також співробітниками як центрального апарату, так і обласного управління ДПтС України.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-слдужби МНС України, 30 червня та 1 липня в смт Ольшанське з виправної колонії № 53 до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва з гострим шлунковим отруєнням було госпіталізовано 8 осіб. З них троє осіб померло і п’ятеро перебувають на лікуванні (двоє - у важкому стані і троє - у стані середнього ступеня важкості).