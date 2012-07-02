Померли троє з восьми ув’язнених, які отруїлись у колонії
08:41, 02 липня 2012Суспільство
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У Миколаєві померли троє з восьми ув’язнених, госпіталізованих із колонії з гострим шлунковим отруєнням.
30 червня та 1 липня у смт Ольшанське Миколаївської області з виправної колонії № 53 до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва з гострим шлунковим отруєнням було госпіталізовано 8 осіб.
З них троє осіб померло і п’ятеро перебувають на лікуванні (двоє у важкому стані і троє - у стані середнього ступеня важкості), повідомляє прес-служба МНС.
Причина отруєння встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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