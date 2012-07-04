«Вишка Бойка» пробурила свою першу свердловину

На початку липня 2012 року самопідйомна бурова установка «Петро Годованець» — так звана «вишка Бойка» - завершила буріння свердловини №11 глибиною 1170 м та розпочала роботи на свердловині №21 на Одеському газовому родовищі, пише Дзеркало тижня.

Загалом, на цьому родовищі СПБУ «Петро Годованець» розконсервує одну та пробурить п’ять експлуатаційних свердловин.

Нагадаємо: першу бурову установку «Чорноморнафтогаз» увів в експлуатацію в середині травня. Очікується, що друга установка, яка вже будується в Сінгапурі і яку вирішено назвати «Незалежність», почне роботу в 2013 році.