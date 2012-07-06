Європейський Центробанк знизив облікову ставку до історичного мінімуму
02:33, 06 липня 2012Суспільство
621 0
Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив діючу облікову ставку до історичного мінімуму - на 0,25 пунктів до 0,75%.
Відповідне рішення було схвалено 5 липня у Франкфурті-на-Майні.
Крім того, банк знизив дві інші свої ставки: ставку депозитів овернайт до 0,00% і ставку кредитування з 1,75% до 1,50%.
Таким чином, нині діючі процентні ставки Європейського центрального банку є найменшими за всю історію існування цієї фінансової установи, починаючи з 1999 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter