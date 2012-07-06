Суд скасував рішення Київради про будівництво в Гідропарку

Скасовано рішення Київради від 2010 року щодо передачі 7,5 га землі на Венеціанському острові (Гідропарк) для будівництва розважальних і торговельно-офісних закладів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, Венеціанський острів належить до території зеленої зони та земель водного фонду, на яких будівництво вказаних об’єктів заборонено.