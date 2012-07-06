Поїздки на Hyundai істотно подешевшають

Проїзд у швидкісних поїздах «Інтерсіті +» подешевшає на 16,6% від нинішніх цін уже в найближчі дні - як тільки вступить в силу закон про внесення змін до Податкового кодексу, пише Сегодня.

Станеться це приблизно в середині липня після його опублікування. Раніше планувалося, що ціну знизять лише з осені, але, як роз'яснив глава фінкомітету ВР Віталій Хомутинник, пропозиція Кабміну включили у винесений на друге читання перелік змін в ПК і прийняли.

Раніше Борис Колесников обіцяв знизити ціну на проїзд в нових поїздах відразу після Євро-2012.

Згідно з підрахунками, квиток в 1-й клас на потяг «Київ-Харків» подешевшає на 70 грн (до 353 грн), у 2-й клас - на 45 (до 230), на потяг «Київ-Донецьк» - відповідно на 93 (до 470) і 61 (до 307) грн, на потяг «Київ-Львів» - на 79 (до 396) і 51 (до 256) грн.