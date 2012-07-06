Суд захистив садибу Мурашка в Києві

Київський апеляційний господарський суд задовольнив позов столичної прокуратури та скасував рішення Київради про передачу в оренду та подальший продаж ТОВ "Пантеон-Інвест" земельної ділянки площею 0,47 га вартістю понад 27 млн грн у провулку Михайлівському в Шевченківському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

"Прокуратура столиці принципово реагує на збереження Центрального історичного ареалу та послідовно відстоює у суді інтереси київської громади", - заявив прокурор міста Анатолій Мельник.

На цій ділянці знаходиться об’єкт культурної спадщини - житлова садиба родини Мурашків, а сама ділянка розташована у Центральному історичному ареалі в межах державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та входить в ансамбль Софійського собору, що внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв УНІАН, з 25 червня 2008 року садиба Мурашків, як і інші будівлі поряд, у центрі столиці, були передані на баланс фірмі ТОВ "Пантеон-Інвест".

ТОВ "Пантеон-Інвест" було передано на баланс будинки по вул. Малій Житомирській 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б для проведення ремонтно-будівельних робіт з реконструкції, надбудови, прибудови під адміністративно-готельно-житловий комплекс.

Відповідно до наказу Головного управління охорони культурної спадщини № 53 від 25 вересня 2006 року, меморіальний будинок і садибу Мурашків було оголошено щойно виявленим об’єктом культурної спадщини за архітектурою та включено до енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України".

Згідно із законодавством, власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення. Проте на сьогодні історична садиба перебуває у дуже занедбаному стані.

На початку червня Київській адміністративний апеляційний суд також за позовом столичної прокуратури ухвалив рішення про повернення київській громаді ряду будинків на вулиці Мала Житомирська, у тому числі садиби Мурашків.