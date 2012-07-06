В Україні знову подорожчають горілка і сигарети

Депутати знову хочуть збільшити податок на «шкідливі звички» - вживання спиртного та куріння, пише «Сегодня».

Голова комітету ВР з фінансів, банківської діяльності та податків Віталій Хомутинник запропонував з 1 січня 2013 року підняти акцизний збір на алкоголь на 11,2%, цигарки - на 7,9%.

За словами Хомутинника, це необхідно, щоб компенсувати збільшення інфляції (до держбюджету на цей рік закладено 7,9% росту цін) і збільшити доходи бюджету в наступному році приблизно на 3 млрд грн, які підуть на соцвиплати. У грошах підвищення акцизу на «зеленого змія» буде невелике: податок на літр пива зросте на 9 копійок (пляшка 0,5 л подорожчає приблизно на п'ятак), кріплені вина - на 26 коп. / Л (плюс до ціни 20-22 коп. за пляшку 0,7 л), шампанське - на 38 коп. / л (плюс 30-32 коп. на пляшці).

Найбільше подорожчає спирт - 5,14 грн / л, або в перерахунку на горілку - зростання приблизно на гривню за пляшку 0,5 л. Сигарети виростуть в ціні ще менше: пачка безфільтровки - на 8-10 коп, сигарети з фільтром - приблизно на 20 копійок.

Виробники алкоголю та тютюну вважають, що збільшення податків не вплине на попит.

«Передбачена зміна акцизного податку на сигарети визначена з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін. Цей підхід дозволяє бізнесу ефективно планувати роботу», - розказала Олена Калабаня, менеджер зі зв'язків з громадськістю компанії «Філіп Морріс».

«Акциз - найпростіший у плані збирання спосіб наповнення бюджету, тому влада чинить правильно, підвищуючи цей податок», - вважає президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.