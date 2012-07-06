У Криму студенту дали 13 років за вбивство знайомої

У Криму суд засудив студента технікуму - жителя селища Совєтський - до 13 років в'язниці за вбивство знайомої дівчини, здійснене у 2011 році, повідомила прес-служба прокуратури автономної республіки.

19-річну Катерину К. знайшли мертвою навесні минулого року, у дівчини був розтрощений череп. Прокуратура повністю довела провину Беляла Р. за ч.1 ст.115 і ч.1 ст.185 Кримінального кодексу (умисне вбивство, крадіжка). За даними наглядового відомства, злочин стався на ґрунті неприязних відносин. Радянський райсуд ухвалив вирок сьогодні.

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