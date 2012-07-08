У штаб-квартирі НАТО презентували нову редакцію Стратегії нацбезпеки України

У штаб-квартирі НАТО (м. Брюссель, Бельгія) відбулося чергове засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, яке пройшло під головуванням помічника заступника Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з оборонної політики і планування Хайнріха Браусса.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, з української сторони у засіданні взяли участь директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Андрій Єрмолаєв, керівник Департаменту воєнної безпеки Апарату РНБО України Володимир Омельянчук, заступник Глави Місії України при НАТО з оборонних питань Віктор Корендович, співробітники Місії України при НАТО.

Під час засідання українською стороною презентовано основні положення нових редакцій Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України, затверджених відповідними Указами Президента України Віктора Януковича у червні ц.р., а також висвітлено погляди стосовно пріоритетних напрямів подальшого співробітництва Україна-НАТО у сфері безпеки і оборони в контексті імплементації зазначених стратегічних документів.

Результати подальшої дискусії засвідчили, що стороною НАТО надається дуже високе значення факту затвердження в Україні нових стратегічних документів у сфері безпеки і оборони. Як було зазначено, ці документи закладають базис для продовження воєнно-політичного діалогу сторін, утворюють міцну основу для підтримання і подальшого розвитку конструктивного партнерства між Україною та НАТО. Підтверджено готовність Альянсу надавати всіляке сприяння Україні в її зусиллях щодо практичної імплементації нових стратегічних документів та здійсненні реформування сектору безпеки і оборони держави. У рамках цього учасниками засідання позитивно сприйнято порушену українською стороною пропозицію щодо можливості проведення чергового засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони у жовтні ц.р.

У ході візиту також відбулися двосторонні зустрічі членів делегації України з заступником Генсекретаря НАТО з політичних справ і політики безпеки Дірком Бренгельманном, заступником Генсекретаря НАТО з оборонних інвестицій Патріком Оруа, помічником заступника Генсекретаря НАТО з оборонної політики і планування Х.Брауссом. Під час зустрічей обговорено широке коло питань, що стосуються сфери безпеки і оборони та практичного співробітництва України з Альянсом.