Чернігівщина - перша за кількістю заповідних місць

Як повідомили у прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області, нові об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення мають з'явитися у Ніжинському, Ріпкинському та Корюківському районах.

Найбільше – чотири заказники місцевого значення – планується створити у Ріпкинському районі: ботанічні заказники "Строївський" і "Кодовба", лісовий – "Комарівський " та гідрологічний – "Кораблище".

За кількістю заповідних об'єктів Чернігівська область посідає перше місце в Україні. Об'єкти природно-заповідного фонду передані під охорону установам, організаціям, органам місцевого самоврядування за місцем розташування з відповідним оформленням охоронних зобов'язань, але не всі зобов'язання виконуються належним чином.

Станом на початок 2012 року природно-заповідний фонд області нараховує 656 об'єктів загальною площею 253,2 тис. га, що становить 7,6% від загальної площі області (середній відсоток в Україні - 5,9%).