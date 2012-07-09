У Києві через спеку заборонили рух вантажівок у денний час
11:50, 09 липня 2012Суспільство
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Заступник голови КМДА Олександр Мазурчак підписав розпорядження про обмеження руху великовагового автомобільного транспорту вулицями столиці у зв'язку з високою температурою повітря.
У Києві через спеку заборонили рух вантажівок, natalianakonechnaja.com
Текст відповідного розпорядження розміщений на офіційному сайті КМДА.
Зокрема, з 10.00 до 22.00 за температури повітря вище 28 градусів запроваджується заборона руху всіма вулицями міста великовагового транспорту (понад 24 тонни) і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Заступник голови КМДА доручив комунальному підприємству "Київдорсервіс" встановити відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
Таке рішення ухвалено з метою запобігання руйнування дорожнього покриття на вулично-шляховій мережі міста.
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