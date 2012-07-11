Присяжнюк знизив прогноз експорту зерна на 3 млн тонн

Про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, відповідаючи на питання журналістів.

«Ми поки що тримаємо (прогноз експорту зернових з України в поточному сезоні – УНІАН) на 20 (млн. тонн – УНІАН), більше не вивезуть за потужністю, а вивезуть - будемо раді. Обмежувати не будемо», - сказав міністр.

Він повідомив, що відомство зберігає прогноз виробництва зернових у поточному сезоні в обсягу 45-47 млн. тонн. Міністр зазначив, що вирощеного зерно буде достатньо і для забезпечення внутрішнього ринку, і для експорту, і що уряд на сьогоднішній день не бачить підстав для обмеження пересування зерна у межах країни або на експорт. При цьому М.Присяжнюк відзначив, що в резервах Аграрного фонду є 2 млн. тонн зерна.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна з України в сезоні 2012-2013 рр. в обсягу 26 млн. тонн, потім знизив свою оцінку до 23 млн. тонн.