Начальник Лук'янівського СІЗО переконує, що в ізоляторі «все спокійно»

Конфліктних ситуацій в Лук’янівському слідчому ізоляторі Києва на сьогоднішній день немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник СІЗО Павло Голубовський сьогодні на прес-конференції в Києві.

"У нас немає конфліктних ситуацій", - сказав він.

За словами начальника, після нашумілого фільму про Лук’янівський СІЗО в установі провели перевірку, за результатами якої було порушено одну кримінальну справу стосовно колишнього оперативного працівника СІЗО за пронесення заборонених предметів і наркотичних засобів.

За словами П.Голубовського, на даний момент в СІЗО утримується 3 тис. чоловік при кількості місць 3,2 тис. Разом з тим 3 місяці тому, за його словами, в ізоляторі перебувало 3,4 тис. чоловік.

"Розвантажити СІЗО вдалося, в першу чергу, завдяки зверненням до судів, а також роботі Генпрокуратури", - сказав він.

П.Голубовський також відзначив, що СІЗО зазнає проблем з фінансуванням і кадровим забезпеченням. Так, цього року на ремонт приміщень передбачено 670 тис. грн у держбюджеті.

За попередні 20 років в установі не проводилося жодного ремонту. На даний момент ведеться ремонт харчоблоків, відремонтовано жіночий корпус, здійснюється ремонт дитячого і медичного корпусів, душових.

Із 500 працівників СІЗО близько 50% - жителі інших регіонів. При цьому зарплата молодшого інспектора становить 1,5 тис. грн, самого начальника СІЗО - 3,2 тис. грн.

Як повідомлялося, журналіст Костянтин Усов зняв цього року документальний сюжет про неналежні умови утримання ув’язнених в Київському слідчому ізоляторі.