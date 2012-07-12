Контрабандист ртуті засуджений на три роки

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, набув чинності вирок Амвросіївського районного суду стосовно 55-річного громадянина України, який намагався незаконно перемістити до Росії 1,5 кг ртуті.

У жовтні 2011 року співробітники СБУ спільно з митниками затримали зловмисника в міжнародному пропускному пункті «Успенка» Східної митниці. Ртуть контрабандист помістив у медичну клізму і заховав під одягом.

Вироком суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавленням волі строком на 3 роки 1 місяць.