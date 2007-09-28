У центрі Києва вбили співвласника мережі VIP-ресторанів

43-річного бізнесмена кілер застрелив в під`їзді будинку на Гоголівській, 49.

Вбивство сталося вчора близько четвертої ранку. Загиблий - Олександр Малинський, громадянин США, співвласник VIP-ресторанів «Три кити» на Львівській площі, «Ранчо» на Обухівській трасі та «Купідон» на Оболоні.

Бізнесмен того дня затримався на роботі. Таке траплялося й раніше - Малинський міг бути на роботі по кілька діб, але цього разу під ранок поїхав додому своїм чорним «Лексусом». Зайшов в парадного, піднявся сходами до ліфта. У цей момент пролунали два постріли.

- Стріляли, швидше за все, з обрізу, - розповів очевидець події, сусід Олександра, який не побажав представитися. - Саша помер на місці.

Малинський жив на Гоголівській, 49 з цивільною дружиною - 26-річною Мариною Шингаївською. Без батька залишилися двоє маленьких дітей - 2-річний Мишко і 5-місячна Камілла.

Вбивця втік з місця злочину на автомобілі загиблого. У ЦГЗ київської міліції повідомили, що за фактом події буде порушено кримінальну справу за статтею «умисне вбивство». Проте давати коментарі правоохоронці поки що не готові.

Комсомольская правда в Украине