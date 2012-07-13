Гран-прі Одеського кінофестивалю вручатимуть глядачі

В Одесі відкрився третій міжнародний кінофестиваль (ОМКФ).

Як передає кореспондент УНІАН, цього року фестиваль проходитиме у театрі музичної комедії.

На прес-конференції з приводу відкриття заходу президент Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко повідомила, що на цьогорічному фестивалі вперше Гран-прі вручать фільму, який оберуть глядачі.

«На третьому Одеському міжнародному кінофестивалі вперше Гран-прі вручатимуть глядачі – тобто головного переможця обиратимуть за глядацькими симпатіями. До того ж, цього року на кінофестивалі вручать приз кращому українському фільму у рамках національної програми. Якщо у 2010 році нас відвідали 40 тисяч глядачів, у 2011 – 70 тисяч, то у 2012 році ми чекаємо на стотисячну аудиторію», - зазначила В.Тігіпко.

За її словами, цього року на аудиторію чекає багато нововведень.

Також свій приз конкурсантам ОМКФ вручить журі, до складу якого увійшли минулорічний переможець у номінації “Кращий режисер”, бельгійський митець Оліас Барко, німецький актор Олександр Фелінг і директор кінофестивалю “Молодість” Андрій Халпахчі. Головою міжнародного журі став почесний президент Міжнародної федерації кінопреси Андрій Плахов.

«Ми не порівнюємо Канни з Одесою: у Каннах старий кінофестиваль, в Одесі – молодий. Але ми докладемо всіх зусиль, щоб обрати дійсно найкращу стрічку. А найкращим стане фільм, який дійсно зуміє розчулити нас, гарно висвітити атмосферу й емоції. Це головний критерій», - зазначив А.Плахов.

На третьому Одеському міжнародному кінофестивалі вже традиційно діють дві платформи: «Кіноринок» - місце зустрічі професіоналів і «Літня кіношкола», у рамках якої виступлять 10 вітчизняних і всесвітньовідомих кінематографістів. Ще одним нововведенням стала Школа кінокритиків, у якій відібраних учасників навчатимуть основам кіножурналістики.

Спеціальним гостем кінофестивалю стане ірландський актор, зірка фільму “Темний лицар” Кіліан Мерфі. У 2010 році спеціальним гостем ОМКФ був актор Рутгер Хауер, у 2011 році – голівудська зірка Джон Малкович.

Також цього року на фестиваль завітають італійська кінозірка Клаудіа Кардинале, британський режисер Пітер Грінуей, донька Чарлі Чапліна Джеральдін Чаплін, голлівудська зірка Майкл Медсен, відомий німецький актор Гедеон Буркхарт, режисер Філ Волькен та інші зірки першої величини.

Третій Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 21 липня.

До складу конкурсної програми входить 8 стрічок із різних країн світу. Найкращий фільм отримає приз “Золотий Дюк” і премію у розмірі 15 тис доларів.

В українській конкурсній програмі беруть участь 18 стрічок, переможець отримає грошовий приз - 50 тис грн.

18.00 по червоній доріжці пройдуть італійська кінодіва 70-х Клаудіа Кардинале, британський режисер Пітер Грінуей, дочка Чарлі Чапліна Джеральдін Чаплін, голлівудська зірка Майкл Медсен, відомий німецький актор Гедеон Буркхарт, режисер Філ Волькен та інші зірки першої величини.

Довідка УНІАН. Одеський міжнародний кінофестиваль був заснований в 2010 році і проводиться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Одеської облдержадміністрації та Одеського міськвиконкому. Фестиваль проходить під патронатом губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука.