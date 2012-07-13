У ДТП в Україні знову постраждали росіяни

Десять росіян госпіталізовані з травмами середнього і легкого ступеня тяжкості після ДТП у Полтаві.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника управління інформації МНС РФ Олену Смирних.

У Полтаві сьогодні удень сталося зіткнення весільного кортежу з вантажівкою.

"Під час ДТП на Україні постраждали десять російських громадян, вони госпіталізовані з травмами середнього і легкого ступеня тяжкості", - сказала О.Смирних.

Українська сторона наводить інші дані про постраждалих росіян. Прес-служба УМВС України у Полтавській області повідомляє, що загалом госпіталізовано десять чоловік, зокрема вісім громадян Росії.

"Після огляду пасажирів госпіталізовано десять чоловік, з них вісім - громадяни Російської Федерації, які прибули на Полтавщину на весілля родичів. Решті людей надана перша медична допомога", - повідомляє УМВС у Полтавській області.

Раніше МВС України повідомляло про те, що первинна медична допомога була надана 17 постраждалим.

МНС України, у свою чергу, повідомило про те, що унаслідок ДТП постраждали 17 пасажирів мікроавтобуса, з яких десять - громадяни Росії. Всі постраждалі були доставлені до міської і обласної клінічної лікарні, сімох постраждалих після надання допомоги відпустили додому. За даними українського МНС, обидва водії не постраждали.