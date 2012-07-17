Джерело: Мінфін може збільшити випуск єврооблігацій до 2 млрд

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

“Обсяг випуску може бути збільшений до 2 млрд дол. під 9,25%”, - сказав співрозмовник агентства.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на джерело у фінансових колах, Україна випускає п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з орієнтовною дохідністю 9,5-9,75%.

Мінфін інформацію про випуск євробондів поки що не коментує.

Нагадаємо, що в червні п.р. голова правління російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні може випустити єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внєшторгбанку» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.