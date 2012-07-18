До Києва з'їдеться православний світ

До України на урочисті заходи з нагоди святкування Дня Хрещення Русі та 20-річчя предстоятельського служіння митрополита Київського і всієї України Володимира, що відбудуться 26-28 липня, прибудуть представники 13 із 15 помісних православних церков світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко.

Зокрема, він нагадав, що 27-28 липня Українська православна церква святкуватиме кілька подій: 20-річчя предстоятельського служіння Митрополита Київського і всієї України Володимира, День Хрещення Київської Русі, День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та Собор Київських святих. Урочистості очолить патріарх Московський і всієї Русі Кирил, який перебуватиме в Україні з 26 по 28 липня.

Також на запрошення Митрополита Володимира в святкових подіях братимуть участь представники 13 із 15 помісних православних церков світу – Константинопольської, Олександрійської, Єрусалимської, Антиохійської, Грузинської, Кіпрської, Болгарської, Польської, Елладської.

Прибуття патріарха Кирила очікується близько 10-ї години ранку. Після цього він зустрінеться з митрополитом Київським і Всієї України Володимиром і візьме участь в засіданні Священного синоду Російської православної церкви.

27 липня продовжиться засідання Священного синоду РПЦ, потім відбудеться молебень на Володимирській гірці, після чого пройде урочиста академія з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння митрополита Київського і Всієї України Володимира.

Цього ж дня відбудеться всеношна в Києво-Печерській Лаврі.

28 липня, коли святкуватиметься День Хрещення Русі та День святого рівноапостольного князя Володимира, відбудеться зустріч митрополита Володимира та патріарха Кирила в Києво-Печерській Лаврі, де пройде божественна літургія на площі перед Успенським собором.