Ющенко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до пам’ятника жертвам Бабиного Яру з нагоди 66-ї річниці трагедії.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, вшанувати пам’ять більш ніж 100 тисяч загиблих прийшли також секретар РНБОУ Іван ПЛЮЩ, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, представники громадськості.

Присутні вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання.

Глава держави також поклав квіти до пам’ятного хреста на честь розстріляних у Бабиному Яру в 1941-42 рр. українських патріотів – активістів ОУН.