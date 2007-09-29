Шуфрич відзвітував про повну готовність
16:00, 29 вересня 2007Суспільство
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Міністерство працюватиме у посиленому режимі
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що МНС повністю готове до вжиття будь-яких заходів для забезпечення безпеки громадян у день виборів 30 вересня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за словами Н.ШУФРИЧА, міністерство працюватиме у посиленому робочому режимі, у повній готовності до реагування на будь-які які ситуації на виборчих дільницях по всій території України.
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