Шуфрич відзвітував про повну готовність

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що МНС повністю готове до вжиття будь-яких заходів для забезпечення безпеки громадян у день виборів 30 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за словами Н.ШУФРИЧА, міністерство працюватиме у посиленому робочому режимі, у повній готовності до реагування на будь-які які ситуації на виборчих дільницях по всій території України.