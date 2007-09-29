Порошенко збудує ще одну фабрику

Корпорація Roshen інвестує 600 млн. грн. в будівництво нової кондитерської фабрики у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Вінниці повідомив директор з питань розвитку корпорації Roshen Євген ВОВЧАНСЬКИЙ.

За словами Є.ВОВЧАНСЬКОГО, земельну ділянку площею 10 га вже виділено, і цієї площі досить для будівництва великої фабрики.

Він уточнив, що цього року розпочнеться проектування фабрики, при цьому не назвавши орієнтовних термінів початку будівництва і введення в експлуатацію нового підприємства.

За словами Є.ВОВЧАНСЬКОГО, передбачається, що потужність нової фабрики становитиме 10 тис. тонн продукції на місяць, і вона спеціалізуватиметься на шоколадній продукції.