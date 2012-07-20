У Києві вбили армійського офіцера та його знайому

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, офіцера з вогнепальним пораненням було знайдено на одній із вулиць Солом`янського району сьогодні вночі. Його знайома також отримала вогнепальне поранення і померла в автомобілі швидкої допомоги.

Як зазначив співрозмовник агентства, порушено кримінальну справу за фактом вбивства. Встановлюються причини та обставини скоєння злочину.

У свою чергу, начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ ВС України в м. Києві Ігор Міхалко підтвердив факт вбивства, зауваживши, що обох потерпілих було знайдено сьогодні близько 5-ї години ранку на дитячому майданчику біля одного з будинків у Солом’янському районі. Він зауважив, що всі особисті речі знаходилися при них.