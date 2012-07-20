Завтра увечері перекриють центр Києва

У суботу, 21 липня, з 19.00 до 23.00 буде перекрито рух транспорту в центрі Києва за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Михайлівська – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, обмеження проїзду в центрі столиці пов’язано із заходами, присвяченими від’їзду української збірної на ігри XXX Олімпіади до Лондона.

У рамках церемонії проводів спортсменів в Україні вперше відзначать День фаната.

Планується, що на Майдані Незалежності завтра відбудеться естафета олімпійського вогню «Передай вогонь перемоги!».

Крім того, у програмі – святковий концерт за участю відомих виконавців, серед яких Міла Нітіч, Віталій Козловський та гурт «Діти капітана Гранта».

Спортсмени олімпійської збірної України пройдуть урочистою ходою від Бессарабської площі до Майдану Незалежності. Завершиться захід феєрверком.

Проводи спортсменів відбудуться за участі керівництва держави та міста.

Як повідомляв УНІАН, ХХХ літні Олімпійські ігри пройдуть в Лондоні з 27 липня по 12 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту.