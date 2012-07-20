Власник студії дубляжу «помирився» з податковою

Генеральний директор і власник компанії B&H та студії дубляжу Le Doyen Богдан Батрух заявляє, що «непорозуміння» з податковими органами, про які багато писали засоби масової інформації, вичерпано і просить не втягувати його у політику.

На цьому наголошується у «публічній заяві» Б.Батруха, переданій УНІАН.

Зокрема, враховуючи суспільний резонанс та увагу медіа до подій на студії кінодубляжу Le Doyen, її власник заявляє, що високо цінує підтримку, яку студія отримала у складний для себе період. Однак, зазначає Б.Батрух, ситуація на студії дубляжу Le Doyen не має стосунку до політики, «вона могла бути використана в політичних інтересах, через що економічній історії могло надаватися політичне забарвлення».

«В таких ситуаціях могли вживатися некоректні висловлювання стосовно податкової міліції України. Представники цього органу діяли у відповідності до закону. Слова про штурм приміщення студії дубляжу Le Doyen та інші подібні висловлювання щодо дій податкової міліції могли бути емоційною реакцією на події», - пояснює Б.Батрух.

При цьому він заявляє: «Ми високо цінуємо той факт, що, провівши перевірку документів Le Doyen, податкова міліція не висунула жодних звинувачень щодо діяльності компанії. Це свідчить про об’єктивність та неупередженість роботи фіскального органу. Я беззаперечно розумію, що, опікуючись інтересами держави та суспільства, податкова міліція змушена іноді діяти жорстко. Але, якщо і процес, і результат таких дій є законними, це слід високо цінувати».

При цьому Б.Батрух наголосив: «Якщо була суперечка між Le Doyen та державою, вона стосувалася економічних тем, і на сьогодні це непорозуміння вичерпано».

Крім того, Б.Батрух звернувся до всіх політичних діячів із проханням не використовувати студію дубляжу Le Doyen у політичних інтересах.

«З повною відповідальністю хочу запевнити, що на сьогодні українському дубляжу нічого не загрожує, а його успіх залежатиме виключно від нашої професійності, а також всіх учасників ринку», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Б.Батрух повідомив, що робота кінопрокатної компанії B&H, її партнерських компаній, зокрема студії дубляжу Le Doyen, перебуває фактично на межі зриву через дії податківців, які 5 квітня провели серію обшуків та вилучень документів в офісі компанії.

Він зазначив, що податкова міліція під час обшуків вилучила документацію та апаратуру компанії B&H, а також обладнання для дубляжу та озвучування фільмів українською мовою у студії дубляжу Le Doyen. Загалом, за словами Б.Батруха, було вилучено 31 комп'ютер, понад 40 коробок з документами, а також 28 дисків з дубльованими та озвученими українською мовою фільмами. За словами Б.Батруха, обшук проходив в межах порушеної прокуратурою кримінальної справи. Власник B&H заявив, що вважає дії податківців незаконними та планує оскаржити їх в суді.

Після цього Всеукраїнське об’єднання «Свобода» розповсюдило заяву про те, що обшуки на підприємствах кінематографічної галузі спрямовані на витіснення з прокату української мови.

У свою чергу, у прес-центрі Державної податкової служби у м. Києві повідомили, що обшуки пов’язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як зазначається у повідомленні, «ДПС у м. Києві офіційно заявляє про те, що 5 квітня справді проводилися слідчі дії на одному з підприємств кінематографічної галузі. Підставою для цього стала несплата податків на суму більш як 18 млн грн».

12 квітня біля Будинку уряду відбулась акція на захист україномовного дубляжу іноземних фільмів, у якій взяли участь відомі громадські діячі, письменники, актори, режисери та кінокритики.

Організаторами заходу виступили Громадський рух «Відсіч», ініціатива «Кінопереклад» рух добровольців «Простір свободи», ГО «Українська справа», Всеукраїнська громадська організація «Не будь байдужим».

Організатори та активісти закликали учасників акції вимагати від Кабінету міністрів скасування прийнятої 1 лютого 2012 року постанови №168, яка, на їхнє переконання, спрямована проти розвитку української кіногалузі, а також повернути студії дубляжу Le Doyen майно, яке вилучила податкова.

24 квітня прес-служба ДПС у місті Києві поінформувала, що посадовці B&H сплатили податки і збори, а також штраф на суму 24,2 млн грн. і звільняються від кримінальної відповідальності.