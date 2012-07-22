Україна створює двигун нового покоління для літаків Ан-148

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав журналістам генеральний конструктор ДП "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.

"Ми працюємо зараз над створенням нового газотурбінного двигуна під робочою назвою АІ-28 потужністю 12 мегават для подальшого розвитку сімейства цивільних літаків Ан-148, Ан-158, Ан-168 і Ан-178. Наразі узгоджується технічне завдання з компанією "Антонов", - сказав І.Кравченко.

За його словами, підприємство вже виконало величезну попередню роботу за даним проектом.

"Ми провели дуже велику роботу для того, щоб вибрати оптимальний конструктивний профіль, і зараз уже розпочали ескізне проектування", - сказав він.

І.Кравченко зазначив, що двигун АІ-28 створюється відповідно до міжурядової угоди з Росією.

Ан-148 - близькомагістральний пасажирський літак, розрахований на перевезення від 68 до 85 пасажирів. Залежно від модифікації, Ан-148 може без проміжних посадок здійснювати польоти дальністю від 2 тисяч до 7 тисяч кілометрів. Крейсерська швидкість становить 800-870 кілометрів на годину.