Лупій про Ступку: Це була величина, це була глиба

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Це найбільша втрата. Це була величина, це була глиба. Втрата просто непоправна. Ми його завжди пам'ятатимемо», - сказав Я.Лупій.

Як відомо, Б.Ступка знімався в історичній драмі режисера Я.Лупія «Данило – князь Галицький» (1987).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.

Життя актора обірвалося в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора роки тому в Німеччині йому було зроблено операцію на серці.

Б.Ступку буде поховано 24 липня. Прощання з видатним актором проходитиме у вівторок на сцені театру імені І.Франка.

***Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в селі Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев’є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999-2001), Герой України (2011).

Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся майже в ста фільмах.