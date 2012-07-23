На Луганщині жорстоко побили голову міськсуду та його зятя

Про це УНІАН повідомила дружина В.Писанця Наталія.

Інцидент стався вчора ввечері. За словами дружини постраждалого, її чоловік із зятем поїхали до друга, щоб забрати якісь речі. По дорозі їх автомобіль підрізала інша машина. Після того, як обидва автомобілі зупинилися й з них вийшли люди, на В.Писанця та його зятя було скоєно напад. “Зятя сильно побили, а чоловіку, складається таке враження, спеціально завдавали ударів по голові”, - сказала Н.Писанець.

За її словами, В.Писанця було доставлено в лікарні Свердловська з переломом черепа й сильним крововиливом. Пізніше він був переведений у реанімацію в Луганську й перебуває там у важкому стані.

Н.Писанець також повідомила, що зять перебуває в травматології Свердловської міської лікарні з травмами середньої тяжкості.

Водночас Н.Писанець не змогла відповісти на запитання, чи пов'язаний напад із професійною діяльністю її чоловіка.

“Я не знаю. Можливо, й пов'язаний, а можливо, це випадковість”, - сказала вона.

Н.Писанець також не змогла чітко сказати, чи порушено кримінальну справу за даним інцидентом, проте зазначила, що співробітники міліції приїжджали для отримання свідчень від потерпілих і також були на місці пригоди.