Прокуратура масово перевіряє комунальні підприємства в Полтаві
01:22, 26 липня 2012Суспільство
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Мер Полтави Олександр Мамай заявляє, що прокуратура масово проводить обшуки на комунальних підприємствах міста.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН по телефону.
За його словами, працівники прокуратури перевіряють бухгалтерську документацію й вилучають її, а також комп'ютери та печатки підприємств.
«Через це кілька тисяч працівників комунальних служб можуть залишитися без зарплати, а підприємства залишилися без коштів для діяльності», - сказав О.Мамай і пообіцяв пізніше розповісти подробиці того, що відбувається.
Раніше прокуратура вилучила печатку, статутні документи й наклала арешт на техніку КП «ДРСУ». Наприкінці минулого року прокуратура Київського району Полтави порушила кримінальну справу проти ДРСУ.
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