Прокуратура масово перевіряє комунальні підприємства в Полтаві

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН по телефону.

За його словами, працівники прокуратури перевіряють бухгалтерську документацію й вилучають її, а також комп'ютери та печатки підприємств.

«Через це кілька тисяч працівників комунальних служб можуть залишитися без зарплати, а підприємства залишилися без коштів для діяльності», - сказав О.Мамай і пообіцяв пізніше розповісти подробиці того, що відбувається.

Раніше прокуратура вилучила печатку, статутні документи й наклала арешт на техніку КП «ДРСУ». Наприкінці минулого року прокуратура Київського району Полтави порушила кримінальну справу проти ДРСУ.