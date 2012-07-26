Прокуратура масово перевіряє комунальні підприємства в Полтаві

01:22, 26 липня 2012
Суспільство
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Мер Полтави Олександр Мамай заявляє, що прокуратура масово проводить обшуки на комунальних підприємствах міста.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН по телефону.

За його словами, працівники прокуратури перевіряють бухгалтерську документацію й вилучають її, а також комп'ютери та печатки підприємств.

«Через це кілька тисяч працівників комунальних служб можуть залишитися без зарплати, а підприємства залишилися без коштів для діяльності», - сказав О.Мамай і пообіцяв пізніше розповісти подробиці того, що відбувається.

Раніше прокуратура вилучила печатку, статутні документи й наклала арешт на техніку КП «ДРСУ». Наприкінці минулого року прокуратура Київського району Полтави порушила кримінальну справу проти ДРСУ.

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